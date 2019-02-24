У Вишнівецькій ОТГ запустили флешмоб до Дня рідної мови

Прохання усіх активно долучатися до флешмобу пані Марія оприлюднила на особистій сторінці у Фейсбук.

– Запрошую усіх долучатися до флешмобу «Зроби рідну мову милозвучнішою». Для цього потрібно написати хоча б декілька поетичних або прозових рядків, кожне слово у яких буде починатися на однакову літеру. Моя улюблена літера «М», тому поділюся із вами власними роздумами про наші мрії, – написала Марія Погранична.