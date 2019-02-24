У Вишнівецькій ОТГ запустили флешмоб до Дня рідної мови

24/02/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

21 лютого відзначали Міжнародний День рідної мови, з нагоди якого начальника відділу освіти Вишнівецької об’єднаної територіальної громади Марія Погранична ініціювала тематичний флешмоб.

Прохання усіх активно долучатися до флешмобу пані Марія оприлюднила на особистій сторінці у Фейсбук.

  – Запрошую усіх долучатися до флешмобу «Зроби рідну мову милозвучнішою». Для цього потрібно написати хоча б декілька поетичних або прозових рядків, кожне слово у яких буде починатися на однакову літеру. Моя улюблена літера «М», тому поділюся із вами власними роздумами про наші мрії,  – написала Марія Погранична.

Сьогодні весь світ відзначає День рідної мови! Шановні жителі Вишнівецької ОТГ, дорогі учні закладів освіти, запрошую…

Опубліковано Марією Пограничною Четвер, 21 лютого 2019 р.

  • Теги:
загрузка...

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
16 / 0,351 / 12.2m