У Вишнівецькій ОТГ запустили флешмоб до Дня рідної мови
24/02/2019 0
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21 лютого відзначали Міжнародний День рідної мови, з нагоди якого начальника відділу освіти Вишнівецької об’єднаної територіальної громади Марія Погранична ініціювала тематичний флешмоб.
Прохання усіх активно долучатися до флешмобу пані Марія оприлюднила на особистій сторінці у Фейсбук.
– Запрошую усіх долучатися до флешмобу «Зроби рідну мову милозвучнішою». Для цього потрібно написати хоча б декілька поетичних або прозових рядків, кожне слово у яких буде починатися на однакову літеру. Моя улюблена літера «М», тому поділюся із вами власними роздумами про наші мрії, – написала Марія Погранична.
Сьогодні весь світ відзначає День рідної мови! Шановні жителі Вишнівецької ОТГ, дорогі учні закладів освіти, запрошую…
Опубліковано Марією Пограничною Четвер, 21 лютого 2019 р.
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