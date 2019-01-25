У Вишнівецькій ОТГ визначили найпривабливішу новорічну ілюмінацію домогосподарства

Відповідний конкурс проводився у інтернет-режимі. Відтак, жителі Вишнівеччини викладали фото своєї прикрашеної по-новорічному домівки та подвір’я, а інтернет-користувачі вже обирали кращу ілюмінацію.

– Для участі в конкурсі потрібно було опублікувати світлину, вказавши адресу та дані про господаря домівки. На основі цього підписники сторінки голосували за допомогою вподобань. Цього року 4 садиби брали участь у голосуванні, – зазначив заступник селищного голови Сергій Волохатий.

Саме світлин ілюмінації пані Наталя, яку вона зі своєю сім’єю створювали 2 тижні, набрала найбільшу кількість вподобань серед підписників сторінки громади у Фейсбук.

– Цього тижня переможець отримає оригінальний святковий подарунок. Дякуємо всім, хто взяв участь в конкурсі та наповнив наші сірі будні святковими новорічно-різдвяними вогнями. Сподіваємося, що це стане хорошою традицією у Вишнівецькій ОТГ, – повідомили на офіційній сторінці громади.

Нагадаємо, що започаткувало подібний конкурс керівництво Вишнівецької об’єднаної територіальної громади на чолі із її головою – Володимиром Кравцем ще минулого року. Як поділились організатори святкової вікторини, метою її проведення насамперед стало створення та поширення новорічно-різдвяного настрою на території всієї Вишнівеччини.