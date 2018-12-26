У Вишнівецькій ОТГ обрали два проекти-переможці Громадського бюджету-2019

Захід організували у рамках Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). Під час його обговорення представники влади, громадськості, автори проектів та учасники голосування обмінялися думками про перший досвід реалізації бюджету участі.

За 16 проектів громадського бюджету Вишнівецької ОТГ на 2019 рік було віддано сумарно 1 357 голосів. Переможцями громадського бюджету Вишнівецької громади на 2019 рік стали два проекти, на реалізацію яких у поточному році виділять 60 тис. грн з бюджету селищної ради.

Серед них – Проект № 10 «Збережемо тепло наших дітей», автором якого є Лариса Головатюк. Кількість набраних голосів – 409. Відтак, проект реалізують у повному обсязі на суму 31 016 грн.

І ще одним ідейним переможцем став Проект № 14 – «Створення інтерактивного простору з комфортною зоною відпочинку у Бодаківській школі», автор Лариса Владика. Кількість голосів – 383, сума – 28 984 грн (буде реалізовано половину запланованого у проекті на вибір автора у 2019 році).

Ці задуми також будуть внесені до Програми соціально-економічного розвитку Вишнівецької ОТГ.

Детальніше ознайомитися із інформацією щодо проектів можна тут.