У вихідні від COVID-19 вакцинували понад 5 тисяч жителів Тернопільщини

Понад 5 тис. жителів краю вакцинували від COVID-19 вихідними на Тернопільщині. Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Найбільше щеплень провели препаратом Comirnaty від Pfizer.

Щоб імунізувати якомога більше людей, у районах області відкривають центри масової вакцинації. Наразі працює сім таких установ. Вони проводять щеплення різними вакцинами.

“У неділю, 25-го липня, у Тернопільській області було проведено 2284 щеплень від COVID-19. З них препаратом CoronaVac від Sinovac — 153, Comirnaty від Pfizer — 1356, AstraZeneca — 120, та Moderna — 655. Загалом за вихідні 24-го і 25-го липня на Тернопільщині було проведено 5164 щеплень”, – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Загалом в області різними видами вакцини уже щеплено 109833 тисяч осіб. Минулого тижня Тернопільщина отримала партію вакцини Moderna, яку надав уряд США в межах COVAX.

Препарат розроблений американською компанією Moderna, ця мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування.