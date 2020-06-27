Підрахунок безпритульних собак розпочинають волонтери цими вихідними у Тернополі.

Долучитися до цієї справи можуть всі охочі. Для цього необхідно зареєструватися за посиланням: https://animal-id.net/site/become-volunteer?city_id=29.

Підрахунок безпритульних собак у Тернополі проводять вдруге, – розповідає зоозахисниця Людмила Чеховська. Акція необхідна, щоб оцінити проблему із бездомними тваринами в місті та шукати шляхи її вирішення.

«Такий захід потрібно проводити щороку для моніторингу ситуації. Перший підрахунок нам обійшовся у 5 тис. грн. з використанням програмного забезпечення та модерування заходу. Хороші новини у тому, що повторний підрахунок цього року коштуватиме нам вдвічі менше. Щоб зібрати кошти, ми організували аукціон».

Підрахунок собак у Тернополі ініціювали громадська організація “Вірне Серце” та благодійний фонд «Вірні друзі» за методикою міжнародної організації «World Animal Protection». Волонтери рахуватимуть чотирилапих вихідними у ранкову пору. Учасникам акції потрібно мати сучасний телефон і доступ до Інтернету.

Софія Романська