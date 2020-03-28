28-29 березня Україну огорне тепла повітряна маса, у денну пору стовпчики термометра підвищуватимуться +17 градусів, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Серйозні опади в регіоні малоймовірні.

У суботу на Тернопільщині буде багато сонця, а в неділю є ймовірність невеликих дощів. Серйозно ускладниться погода з початку наступного тижня.

“Уже з понеділка в Україну розминається забігати холодяка арктичного походження. Спочатку – на західні та північні області, а з 31 березня обвалиться температура повітря в більшості областей України. Вночі впаде до 0-4 градусів морозу, місцями до -3 -6 градусів, вдень до 0-6 градусів тепла. Але все ж попереду є кілька днів, коли можна погрітися і надивитися на синє небо, білі хмарки і рожево-білий весняний цвіт”, – зазначає Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, відновлення теплішої погоди очікується з 2 квітня — з наступного четверга. Метеорологічні каруселі не залишать у спокої метеозалежних людей. У них можуть загострюватися сезонні захворювання та погіршуватиметься самопочуття.

Софія Романська