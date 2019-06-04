Понад дві сотні порушень правил дорожнього руху задокументували поліцейські цими вихідними на Тернопільщині, десять із них стосувалося керування автомобілем у нетверезому стані.

Горе-кермувальникам доведеться сплатити штрафи, а також їх позбавлять водійських прав, як мінімум, на один рік.

Як повідомили у Патрульній поліції Тернопільщини, жителі області упродовж вихідних 240 разів зверталися на лінію 102. Відтак поліцейські склали 235 адміністративних матеріалів.

«208 – за порушення водіями правил дорожнього руху, 10 з яких – керування транспортними засобами в нетверезому стані; 27 – за порушення громадського порядку; виїжджали на 8 повідомлень про ДТП: 3 автопригоди водії вирішили по Європротоколу,3 випадки оформлено по статті 124 КУпАП(Порушення ПДР, що призвели до ДТП), одна автопригода з потерпілими, ще у одній ДТП інший учасник покинув місце події».

Додамо, Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за водіння у стані алкогольного сп’яніння. Закон діятиме з 2020 року.

Софія Романська