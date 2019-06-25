Через порушення громадської безпеки п’ять автомобілів евакуювали на штрафмайданчики.

Як повідомила речниця Патрульної поліції області Катерина Басалига, упродовж вихідних поліцейські склали 248 адміністративних матеріалів через порушення правил дорожнього руху. «10 водіїв зупинили через керування у нетверезому стані; 10 – за порушення громадської безпеки; евакуювали 5 транспортних засобів; виїхали на 8 повідомлень про автопригоди: 4 випадки водії оформили за статтею 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвели до ДТП), у 3 випадках ДТП вирішено по Європротоколу, ще у 1 випадку – інший учасник покинув місце події».

Окрім цього, у дев’ятнадцятирінчого хлопця

при поверхневій перевірці поліцейські виявили, ймовірно, наркотичні речовини.

Софія Романська