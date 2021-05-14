У вихідні на Тернопільщину прийдуть дощі та грози

Дощові вихідні передбачають синоптики на Тернопільщині. Опади зумовлюватиме циклон, через його активність також знижуватимуться температурні показники.

Прохолодна погода у краї протримається до понеділка. Посилюватиметься відчуття холоду через дощі, які будуть досить частими в нашому регіоні майже до кінця травня.

“Найсвіжішим передбачається Захід, вдень +17 градусів. Дощі через циклонічну та фронтальну діяльність пройдуть також в західних областях України. На решті території переважатиме суха погода. Вітер очікується південно-західним, південним, помірним, часом поривчастим”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, наступний тиждень на Тернопільщині буде теплим. Стовпчики термометрів підвищуватимуться до двадцяти градусів вище нуля. Однак дощі поки що не покидатимуть нашого краю. Місцями в регіоні пройдуть сильні грози. Більш стабільного весняного тепла радять чекати у другій половині травня.