Похолодання йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, вихідними у краї температурні показники відчутно знизяться. Також дошкулятимуть пориви вітру.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, на Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, переважно обійдеться без опадів. Температура повітря вночі опускатиметься до 3-5 градусів тепла, вдень підвищуватиметься до 10 градусів вище нуля. Зберігатимуться тенденції зі зниження температурних показників.

“Україну трохи зачепить атмосферний фронт північного циклону Peter, але дощі пройдуть переважно вночі, лише в західних областях. У неділю дощі ймовірні на Заході України. 6-7 листопада в більшості областей України очікується похолодання до +8 +12 градусів. Періодично задуватиме неприємно західний та північно-західний вітер”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, друга декада листопада буде прохолоднішою. Також у краї почастішають дощі.