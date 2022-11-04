У вихідні на Тернопільщині знову можна буде насолоджуватися теплом

Вихідними Тернопільщина перебуватиме в зоні впливу атмосферних фронтів, що надійдуть із заходу.

Про це повідомили в обласному гідрометеоцентрі. Це сприятиме потеплінню, втім подекуди пройдуть дощі.

За словами синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься від 4 – 9°, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 9 – 14° тепла.

«У суботу на заході буде тепло, дощі малоймовірні. У неділю, 6-го листопада, дощова погода очікується в західних областях. Також спостерігатимуться тумани, які є характерною ознакою сезону, і які, окрім краси та ефектних фотографій, погіршують видимість на дорогах до 300-500 м», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, перша половина листопада буде теплою. Місцями стовпчики термометрів будуть вищими норми.