Сім центрів масової вакцинації запрацювало на Тернопільщині. Вони діють у Кременці, Бережанах, Чорткові, Заліщиках, Бучачі, Зборові і Тернополі. Там всі охочі можуть щепитися однією із доступних вакцин від COVID-19: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna.

Жителька Чорткова Ольга Гук вирішила вакцинуватися препаратом Moderna. Саме його застосовують сьогодні у центрі масової вакцинації, який знаходиться у Чортківському медичному фаховому коледжі. “Прочитала трохи про цю вакцину і вирішила обрати її. Сподіваюся, що далі не хворітиму на коронавірус. Оскільки минула зима була дуже тяжкою для мене і моєї родини. Ми двічі перехворіли, обидва рази було дуже тяжко. Були в лікарнях, не обійшлося без кисневої підтримки. Дякувати Богу та лікарям, всі одужали”.

У Тернополі центри масової вакцинації діють у двох місцях: на Злуки, 45 і на вулиці Руській, 47 у “Лікувально-діагностичному центрі”. Тут вакцинуватися можуть всі охочі. Відтепер аби отримати вакцину від COVID-19 не потрібно реєструватися через додаток “Дія”. Усі бажаючі можуть безпосередньо прийти у Центр вакцинації і записатися у порядку черги, або ж звернутися до свого сімейного лікаря.