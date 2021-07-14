У вихідні на Тернопільщині всіх охочих вакцинуватимуть препаратом Pfizer

Масова вакцинація від COVID-19 вакциною Pfizer розпочинається на Тернопільщині. Щеплення проводитимуть у центрах вакцинації в Тернополі, Чорткові та Заліщиках.

Як повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, отримати щеплення можуть всі охочі віком від 18 років. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон.

«Міністерство охорони здоров’я дозволило нам провести вакцинацію препаратом Pfizer всім охочим. Пункти масової вакцинації 17-18 липня працюватимуть у Тернополі, Чорткові та Заліщиках. Особа, яка виявила бажання щепитися, може приходити з документами та мобільним телефоном на процедуру. Бажано перед тим зареєструватися у додатку «Дія».

За інформацією МОЗ, Україна очікує близько мільйона доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech до кінця липня. Тому цей препарат зробили доступним для широкого загалу.