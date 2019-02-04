У вихідні на Тернопільщині сталося 14 аварій

04/02/2019 Розмір тексту:

Цими вихідними в області сталося 14 ДТП, внаслідок однієї з них, яка трапилася в Почаєві, троє людей з травмами потрапило до лікарні. Постраждав у цій аварії патрульний поліцейський.

Учора близько другої години ночі в Почаєві трапилася аварія з потерпілими. Серед постраждалих у ДТП – двоє мешканців Почаєва і патрульний поліцейський, який перебував при виконанні службових обов’язків. Постраждалі у ДТП їхали автомобілем Mitsubishi Outlander, кількома хвилинами до аварії, їх зупинили патрульні. Службова машина поліцейських стояла біля узбіччя з увімкнутими проблисковими маячками. У цей момент автомобіль «Фольцваген Гольф» виїхав на тротуар, збив працівників поліції та врізався в автомобіль «Міцубіші». Як підтвердили лікарі, водій автомобіля «Фольксваген» був у стані алкогольного сп’яніння. Він розповів, що вчасно не помітив патрульних і їхнє авто.

Причина інших ДТП, які трапилися цими вихідними – у порушенні правил дорожнього руху. Як повідомила прес-секретар Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига, перевищення швидкості, неуважність, недотримання дистанції та інтервалу між автомобілями – основні причини аварій. «7 ДТП інспектори оформили за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, які призвели до ДТП), 4 автопригоди водії вирішили оформити по «Європотоколу» , в 2 ДТП – один з учасників залишив місце події, ще одна пригода була з травмованими».

Софія Романська