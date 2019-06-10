Сім аварій трапилося цими вихідними на дорогах області. На щастя, обійшлося без жертв. Однак двоє водіїв спробували втекти з місця ДТП.

Як повідомили у патрульній поліції області, 2 випадки водії вирішили за Європротоколом, у 3 випадках поліцейські оформили автопригоду за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвели до ДТП), ще у 2 дорожньо-транспортних пригодах один з учасників покинув місце події.

Загалом поліцейські опрацювали 220 викликів, які надійшли на лінію 102, склали 226 адміністративних матеріалів.

Не обійшлося і без кермувальників у нетверезому стані. Упродовж двох днів поліцейські зупинили сімох водіїв у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. У 27-річного чоловіка виявили речовину, схожу на наркотики. Також знайшли чоловіка, що перебував у розшуку за крадіжки.

За словами поліцейських, саме упродовж вихідних найчастіше виявляють водіїв у нетверезому стані. Нагадаємо, штраф за це порушення – 10 200 гривень і позбавлення водійських прав на рік.

Софія Романська