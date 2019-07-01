Більше двадцяти аварій трапилося цими вихідними на Тернопільщині, двоє людей загинуло.

Смертельні ДТП сталися у Теребовлянському і Бучацькому районах: під колеса автівок потрапили велосипедисти.

Як повідомили у Патрульній поліції Тернопільщини, упродовж вихідних було задокументовано понад три сотні порушень правил дорожнього руху. Десятьох водіїв зупинили у нетверезому стані.

«Поліцейські виїжджали на 21 ДТП: 4 автопригоди з матеріальними збитками, в 7 випадках водії дійшли обопільної згоди та склали Європротокол, в 4 ДТП були травмовані, ще у 6 випадках складено схему; евакуювали 3 транспортні засоби; у громадянина, 1967 р.н., виявили документи з явними ознаками підробки; виявили чоловіка, 1982 р.н., який перебував у розшуку за вчинення крадіжки».

Додамо, вночі у Кременецькому районі у ДТП загинула дівчина. 20-річна мешканка Почаєва їхала на скутері та не помітила припаркований автомобіль. Травми внаслідок зіткнення виявилися несумісними із життям, дівчина померла у кареті швидкої дорогою до Кременецької лікарні.

Софія Романська