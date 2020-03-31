Шістнадцять нетверезих кермувальників зупинили патрульні минулими вихідними на автошляхах області. А від початку року кількість таких порушників сягнула двохсот.

Попри достатньо високі штрафи за керування автомобілем у нетверезому стані, кількість порушників значна, – зазначає речниця Патрульної поліції області Катерина Метельська. Наразі нетверезі кермувальники можуть відбутися штрафами та позбавленням прав на певний період, але з липня їх чекає кримінальна відповідальність. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада ще наприкінці минулого року. “Ми часто наголошуємо усім водіям транспортних засобів, що керування в нетверезому стані — це потенційна небезпека не лише власному життю та здоров’ю, а й небезпека для інших учасників дорожнього руху. І виправдань таким вчинкам — немає. Оскільки — це одна із найпоширеніших причин ДТП зі смертельними наслідками”.

Додамо, наразі за керування автомобілем у нетверезому стані передбачений штраф від 10 200 гривень та позбавлення прав на рік. Якщо водій вдруге порушив, доведеться заплатити 20 400 грн., та віддати права на три роки. У разі третього порушення стягнення сягає 40 800 грн., прав позбавляють на 10 років.

Софія Романська