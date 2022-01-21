У вихідні на Тернопільщині поліція буде посилено контролювати дотримання карантину

Вихідними на Тернопільщині поліція посилить контроль за дотриманням правил карантину.

Про це повідомив начальник ГУНП області Олександр Богомол. Зокрема, правоохоронці відстежуватимуть дотримання маскового режиму та перевірятимуть COVID-сертифікати.

На Тернопільщині працює 43 рейдові групи, у складі яких — поліціянти, фахівці Держпродспоживслужби, епідеміологи, представники влади. Вони цими вихідними посилять контроль. Порушників чекають попередження, а також притягнення до відповідальності.

“Поліція з почату нового року працювала в посиленому режимі для забезпечення громадського порядку, боротьби зі злочинністю, загалом ситуація на території області стабільна. Після переходу до помаранчевого рівня, зрозуміло, що поліція буде посилювати роботу. На території області щоденно заступає 43 рейдових груп, до складу яких залучаються 94 працівники поліції, 15 працівників Держпродспоживслужби, санітарний лікар, представник органів місцевого самоврядування. У середньому рейдовими групами ГУНП перевіряється більше чотирьохсот суб’єктів господарювання, майже 800 їхніх працівників”, – зазначив Олександр Богомол.

Цього року поліціянти зареєстрували 70 порушень карантину. Здебільшого вони стосувалися COVID-сертифікатів і маскового режиму.