Складні погодні умови передбачають синоптики цими вихідними на Тернопільщині. Місцями у регіоні можливі дощі. Відтак через заморозки на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

У ДСНС області попередили про штормове попередження на Тернопільщині. Через тумани вночі та вранці значно погіршуватиметься видимість, а також ускладнюватиме ситуацію ожеледиця на автошляхах, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Втім, температура повітря поступово переходитиме у плюси.

«Проте земля всеодно так переохолоджена, що ожеледиця просто й не здасться. Лід на дротах, на великих гілках дерев може спричинити їхній обрив, падіння – у найнесподіваніший момент. Ожеледиця через перепади температурних показників миттєво утворюється просто за лічені секунди».

У туманах видимість знижуватиметься до двохсот метрів. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними на дорогах.