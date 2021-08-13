Справжня літня погода потішить жителів Тернопільщини цими вихідними. Температурні показники вдень підвищуватимуться до 27 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 13 вище нуля.

Мінлива хмарність з проясненнями, тенденція до підвищення температурних показників, періодичні пориви вітру — такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. У регіоні зберігатиметься тенденція до потепління. А з наступного тижня прийде майже африканська спека.

“У п’ятницю повітря буде чудовим, протягом дня +24 +29 градусів. Така комфортна картинка повисить у нашій українській синоптичній вітальні ще пару днів, а вже з понеділка, з 16-го серпня, в Україну почне заходити спека африканського походження. Прийдуть +30 +35 градусів. Дощі завтра малоймовірні, антициклон. Маковій та найближча неділя обіцяють таку ж чудову погоду, сонячну й непекучу”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, друга половина серпня порадує жителів краю справжнім літнім теплом. Значних опадів синоптики не передбачають.