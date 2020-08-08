Вихідні на Тернопільщині порадують любителів тепла і сонця. Температурні показники в регіоні сягатимуть тридцятиградусної позначки. Втім, місцями прохолоди можуть додати дощі, які передбачають у неділю.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, вдень температурні показники коливатимуться від 28 до 30 градуса тепла. По всій території регіону буде сонячно, вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду.

У неділю на Тернопільщину навідаються дощі та грози. Однак опади на температурних показниках особливо не позначаться. «Вихідні в Україні будуть хорошими. Сонце, білі хмарки, чудові нічні +15 +22 градуси і справжні літні денні +26 +33 градуси. У неділю – місцями з грозами на Заході. Відчутніше зниження температури повітря передбачається 12-13 серпня. Не забувайте крем від сонця, засоби від комарів, капелюшки, кепки», – каже синоптик Наталка Діденко.

Отже, вихідними жителі краю зможуть насолоджуватися літнім теплом, а вже наступного тижня повернеться більш прохолодна погода.

Софія Романська