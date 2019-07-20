Разом із спекою, яка передбачається на Тернопільщині цими вихідними, прийдуть сильні дощі та грози. Відтак жителям краю радять готувати парасолі і легкий одяг.

Синоптична ситуація на суботу-неділю особливо цікава, – каже метеоролог Наталка Діденко. 20-21 липня температура повітря значно підвищиться.

«На Заході передбачається +24 +29, місцями до +30 градусів. Короткочасні дощі з локальними грозами пройдуть у західних областях. Але сонця також буде достатньо, адже ці опади швидко чергуватимуться із проясненнями. У понеділок синоптична ситуація суттєво не зміниться, місцями спека навіть посилиться. А ось у вівторок північний вітер знову принесе відчутне похолодання: температура повітря знизиться до +20+23 градусів».

Отже, цими вихідними жителі краю зможуть насолодитися справжньою літньою погодою. Додаткову прохолоду у спекотні дні принесуть короткочасні дощі та грози.

Софія Романська