Незначне похолодання йде на Тернопільщину.

Упродовж вихідних нічні температурні показники знижуватимуться до мінусових, – повідомляє обласний гідрометеоцентр. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть 12 градусів тепла. Дошкулятимуть пориви північно-західного вітру.

Мінлива хмарність спостерігатиметься 23 березня на Тернопільщині, – повідомила синоптик Оксана Озимків. Обійдеться без опадів, натомість температурні показники вночі знижуватимуться до 2 градусів морозу.

«По області: температура повітря вночі від 2 морозу до 3 тепла, вдень 7 – 12 градусів тепла. По місту: мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до одного градуса тепла; вдень 9 – 11 градусів тепла».

За попередніми прогнозами метеорологів, від неділі на Тернопільщині ймовірні невеликі дощі з мокрим снігом. Щодо температурних показників, то вони суттєво не зміняться.

Софія Романська