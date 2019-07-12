Вихідними передбачають комфортну погоду. Однак не обійдеться і без синоптичних сюрпризів, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Місцями пройдуть грози, а також ймовірні різкі перепади температурних показників.

«Вихідні в Україні очікуються загалом комфортними, проте не без синоптичних сюрпризів. 13 липня ймовірні дощі, місцями грози. Температура повітря буде комфортною, вдень +20 +26 градусів. Прогулянки в лісі можуть бути наповнені не тільки приємними враженнями, а і кліщами та шкідливими комахами – обережно! 14 липня дощі з окремими грозами пройдуть на Заході та Півночі, на решті території – без істотних опадів. Температура повітря: на Заході похолодає до +17 +23 градусів», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, цими вихідними на Тернопільщині зберігатимуться досить мінливі погодні умови. Ймовірність дощів залишатиметься високою, відтак жителям краю радять не забувати парасолі. За попередніми прогнозами метеорологів, більш стабільного тепла варто чекати аж у третій декаді липня.

Софія Романська