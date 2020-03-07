Вихідними на дорогах краю трапляється найбільше нетверезих водіїв, констатують у патрульній поліції. Відтак поліцейські посилено патрулюють вулиці міста й області.

Минулими вихідними правоохоронці склали чотири адміністративні протоколи за керування автомобілями у нетверезому стані. Учора близько 1-ї години ночі агресивного нетверезого кермувальника зупинили на вулиці Микулинецькій.

«Під час бесіди з патрульними водій поводив себе агресивно, нецензурно виражався та погрожував патрульним. Транспортний засіб — це джерело підвищеної небезпеки. Тож, від ваших нерозважливих дій залежить не лише ваша безпека, а й життя та здоров’я інших учасників дорожнього руху», – зазначила речниця Патрульної поліції області Катерина Метельська.

Упродовж минулого року понад 115 700 водіїв притягнули до відповідальності за керування у нетверезому стані, – повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький. За таке порушення, скоєне вперше, був передбачений штраф 10 200 гривень і позбавлення водійських прав на рік. З липня 2020 року притягуватимуть до кримінальної відповідальності. Оскільки водіння у нетверезому стані залишається ключовою причиною трагічних ДТП.

Софія Романська