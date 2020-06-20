Вологу погоду передбачають метеорологи вихідними на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, зливи та дощі спостерігатимуться і в суботу, і в неділю. Щодо температурних показників, то вони залишатимуться високими. Опадам передуватиме спека.

«Європа перебуває у дощах, невеликих, періодичних чи зливах. Тому більшості українців з хати варто не виходити без парасолі, не виїжджати без клейоночок для галявинки. При грозі – локально зливи, шквали, град! Насичене вологою повітря і висока температура повітря – рай для комарів. Щодо температури повітря, то субота буде теплою, до спеки: протягом дня на Заході +24 +28 градусів. Трохи знизяться градуси на наступному тижні, але щоб аж дуже, навряд», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Через вологу погоду та різкі перепади температурних показників у метеозалежних краян може погіршуватися самопочуття. Втім, такі нестійкі погодні умови спостерігатимуться на Тернопільщині тривалий період часу. За попередніми прогнозами, часті дощі ймовірні до кінця червня.

Софія Романська