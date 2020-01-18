На Водохреще у нашому регіоні буде сухо і сонячно, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Оскільки на Західній Україні господарюватиме антициклон.

Майже весняна погода охопила більшість регіонів України. На Водохреща частково похолоднішає, однак обійдеться без опадів, – зазначає Наталка Діденко. А після свят знову передбачають теплий тиждень.

«Сонце світить, трава зелена, пташки співають, народ починає придивлятися до насіння квітів в магазинах. І така картинка цілком буде доречною на святкові вихідні – на 18-19 січня. Голодна кутя та Водохреще очікуються в Україні із сухою та навіть часто сонячною погодою. Антициклон постарається: температура повітря на честь свята трохи знизиться і у нічні години становитиме 0-5 морозу, завтра вдень 0-5 тепла, 19-го січня від 2 морозу до 3 тепла».

За словами синоптиків, наступний тиждень буде в Україні теплим, проте в другій половині побільшає опадів та вітру. Через перепади температурних показників на автошляхах ймовірна ожеледиця. Відтак рятувальники застерігають громадян бути уважними при пересуванні вулицями.

Софія Романська