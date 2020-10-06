Одинадцять аварій сталося вихідними на дорогах області. Про це повідомили у Патрульній поліції області. На щастя, ці ДТП обійшлися без постраждалих.

У поліції наголошують, з першого жовтня діє вимога про використання ближнього світла під час руху поза населеним пунктом. Нехтування вимогою інколи призводить до аварій.

«Їдете поза населеним пунктом, вмикайте денні ходові вогні або ближнє світло фар і лише потім можна рушати. Адже з 1 жовтня і до 1 травня діє обов’язкова до виконання вимога правил дорожнього руху — у будь-який час доби водії повинні вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар під час руху поза населеним пунктом. Ця вимога не є безпідставною. Додатково позначити себе у цей період часу є вкрай важливим обов’язком для водіїв, адже це допоможе іншим водіям вчасно побачити транспортний засіб в умовах погіршеної видимості», – зазначив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Додамо, минулоріч через невиконання вимоги про ближнє світло в Україні сталося більше тисячі ДТП. Деякі з них – із трагічними наслідками. Щоб не допустити таких аварій цього року, патрульні відстежуватимуть дотримання правил водіями. За вимкнене ближнє світло загрожує штраф від 425 до 510 гривень.

Софія Романська