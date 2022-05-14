Вихідними на Тернопільщині передбачають помірне тепло.

За прогнозами синоптиків, денні температурні показники коливатимуться від 14 до 20 градусів вище нуля. Подекуди можливі невеликі дощі.

Спеки на Тернопільщині поки очікувати рано. Погодні умови відповідатимуть нормі травня.

«У денні години температура повітря становитиме +18+24 градуси. 14-го травня пройдуть періодичні дощі. Вітер задуватиме з північного заходу. У суботу буде трохи тепліше, в неділю – прохолодніше. Найближче синоптичне: з вівторка в Україну прийде нова повітряна маса – відчутно посвіжіє, найхолоднішою передбачається середа, проте ближче до наступних вихідних температура повітря знову підвищиться», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, погода другої половини травня буде мінливою. Періодично випадатимуть дощі, суттєвого потепління синоптики поки не передбачають.