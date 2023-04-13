У вихідні гарячу воду в домівки тернополян подаватимуть за новим графіком

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» повідомляє, цими вихідними тимчасово змінено графік подачі гарячої води.

15-16 квітня гаряче водопостачання буде подаватися до помешкань тернополян за таким графіком:

– субота: 07:00 – 23:00 год

– неділя: 07:00 – 23:00 год.

Нагадуємо тернополянам, що отримувати сповіщення за адресою (про відключення комунікацій: води, газу, тепла, світла), а також отримувати сповіщення за темами (наприклад, про ремонти чи перекриття доріг, зміни у русі громадського транспорту тощо) можна у мобільному додатку «е-Тернопіль». Завантажити застосунок можна на операційній системі iOS та Android.