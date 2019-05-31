Народний депутат ВРУ від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Михайло Головко переконаний, що за усі роки незалежності в Україні так і не сформувалася система політичної відповідальності.

За словами свободівця, саме тому олігархи продовжують створювати свої проекти під чергову кампанію, але «у всіх нових списках бачимо старі писки».

– Є в нас ідеологічні партії, зокрема ВО «Свобода», яка сповідує ідеї українського націоналізму, але ми не одні є і інші – наші прихильники та союзники. Хочу сказати наступне: насправді наша велика проблема – у відсутності політичної відповідальності. За 28 років незалежності у нас не побудована система, яка б формувала дійсно відповідальні політичні сили. Тому, у першу чергу, потрібно обмежити вплив олігархів, зокрема на медійний простір, бо усі канали є у руках олігархів, які формують політичну думку, майбутній український парламент. Якби не закон про обмеження політичної реклами, реєстрацію якого ініціювало ВО «Свобода», то політики не почали б спілкуватися зі своїми виборцями, виходячи у прямі ефіри програм. На жаль, існує несправедливий підхід, тобто, коли я не голосую за підняття пенсійного віку, тарифів, то уряд Гройсмана не підтримує мій округ. А «слухняні» депутати, які голосують так, як їм каже уряд Гройсмана, отримують додаткове фінансування на свої округи. Це називається «корупція», адже таким чином вони змушують мажоритарників голосувати за непопулярні закони, які є вигідними для уряду. Тому наступний парламент буде таким, який оберуть українці, а наше завдання зробити все, щоб стара система відійшла, – підкреслив Михайло Головко.