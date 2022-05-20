Біля пам’ятника патронеси Тернопільського мистецького фахового коледжу Соломії Крушельницької звучала лемківська народна пісня в опрацюванні Філарета Колесси.

Цей виступ присвячений 150-літнього ювілею від дня народження нашої славної землячки, оперної співачки Соломії Крушельницької, на честь якої 2022-ий на Тернопільщині був оголошений її Роком, і Всесвітньому дню вишиванки. Про це повідомляють на сторінці навчального закладу.

Лемківську народну пісню виконує вокальне тріо студентів 4 курсу відділу «Хорове диригування»: Діана Барилко, Сніжана Солонинка та Софія Мокрицька. Керівник — Юлія Шпинда-Малик.

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