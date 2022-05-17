Медикаменти для українських воїнів на передову та військових госпіталів уже вдруге передали у волонтерський центр Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського представники Тернопільської обласної ради.

Волонтери медуніверситету відправляють засоби медичного призначення безпосередньо на фронт для потреб санітарних і медичних частин. Також вони спілкуються з лікарнями, у яких надають допомогу пораненим військовим і привозять необхідні ліки для них.

– За сприянння Німецько-Українського товариства Рейн-Некар (Deutsch Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar) ми цього розу передали волонтерському центру багато перев’язувального матеріалу, антисептиків, засобів, які використовуються в ортопедії і травматології, ліків для пацієнтів з серцево-судинними хворобами, захворюваннями шлунково-кишкового тракту, нестереоїдні протизапальні засоби, рукавички, стерильні халати, медичний одяг. Дякуємо нашим міжнародним партнерам за допомогу Україні! Також висловлюємо слова вдячності всім волонтерам і медикам, які рятують життя Захисників України! Разом – ми сильні! Разом – Переможемо! Все буде Україна! – наголосив голова Тернопільської облради Михайло Головко.