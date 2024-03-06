У військовому шпиталі помер боєць з Тернопільщини: йому було лише 33 роки

Ще одного мужнього Захисника втратила Тернопільщина.

Другого березня у військовому шпиталі смт. Черкаське Дніпропетровської області помер Руслан Біленький. Боєць проживав у селі Городище Козівської громади. Йому було лише 33 роки.

Про це повідомляють у Козівській селищній раді.

“В цю гірку мить щиро поділяємо горе з рідними Героя!

Вічна і світла пам’ять Воїну”, – ідеться у зверненні.

Кортеж з тілом військовослужбовця зустрінуть завтра, 7 березня, орієнтовно в 11-й годині біля моста при в’їзді в село Городище зі сторони Тернополя. Чин похорону відбудеться одразу після зустрічі покійного.