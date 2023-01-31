28 січня після важкої хвороби у військовому шпиталі Дніпра помер захисник Павло Петрович Теслюк.

Сумну звістку повідомили у Чортківському районному центрі комплектування і соціальної підтримки військовослужбовців.

Захиснику було 55 років.

“Чортківський РТЦК та СП, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття усім рідним, близьким та друзям з приводу загибелі нашого земляка.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати, та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував”, – ідеться у зверненні Центру.

Тіло Героя зустрінуть сьогодні о 12-й годині у Соборі верховних апостолів Петра і Павла в Чорткові. Чин похорону відбудеться 1 лютого у селі Нагірянка.

Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!

Вічна пам’ять і слава українським воїнам, які захищали рідну Україну і кожного з нас!