Волонтерська кухня запрацювала у військовому коледжі Збаража. Тут збираються місцеві господині для приготування різноманітних страв для українських захисників.

Марія Гук вирішила долучитися до волонтерської ініціативи вперше. Жінка каже, що таким чином намагається допомагати українському війську.

“Ми не можемо жити так, начебто у нас все добре, скрізь мир, оскільки це не так. У нас триває війна, можливо комусь так не здається, але то є факт. Там перебувають близькі мені люди, і я намагаюся робити хоч щось, щоб долучитися до цієї боротьби. Учора ліпили вареники. Справа усіх нас об’єднала, робили це з любов’ю, якнайкраще для наших бійців. Думаю, вони відчуватимуть нашу підтримку”.

Долучитися до волонтерської кухні можуть всі охочі. Також небайдужих жителів краю просять жертвувати продукти, які необхідні для приготування страв. Їжу у готовому вигляді до зони бойових дій відправляють волонтери.