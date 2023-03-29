21 березня у військовому госпіталі помер солдат Збройних Сил України Василь Коропецький, житель села Дорогичівка Товстенської селищної територіальної громади.

Про важку втрату повідомили на сторінці громади.

“Василь мужньо захищав свою країну, але життєва стежина нашого Захисника обірвалась… Боляче усвідомлювати, що війна забирає сильних духом, світлих і порядних людей.

Вдячну пам’ять про Василя зберігатимуть усі, хто його знав, товаришував та мріяв про щасливе майбутнє у вільній країні.

Світла та вічна пам’ять Тобі, наш Герою!

Герої ніколи не вмирають! Вони живуть у наших серцях!”, – ідеться у зверненні.

Про зустріч кортежу та чин похорону Героя буде повідомлено додатково.