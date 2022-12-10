У Підгайцях діє сільськогосподарський обслуговуючий кооператив “Вітамінний бункер “Тур”. Його засновала громадська спільнота “Бункер С” Тернопіль.

Тут волонтерять ще з 2014 року, але з лютого – робота набрала нових обертів. Люди готують для воїнів на передовій перші, другі і треті страви, повідомляють Т1 Новини.

Волонтер Сергій Штай розповідає, що місцеві доброчинці активно допомагали і військовим, і переселенцям ще з початку повномасштабного наступу. Через деякий час вирішили залучити на потреби ЗСУ ще й потужності кооперативу.

Люди вирішили самі виробляти продукцію. Адже потужності кооперативу дозволяють це робити. Тут є різна техніка, зокрема, сушка. У ній подрібнену цибулю, буряк, моркву, петрушку і решту висушують, перш ніж перемолоти. А допомагають все це збирати вже у готові порції — учні місцевих навчальних закладів. Далі пакети із сумішшю запаюють, якщо треба вакуумують.

Також тут налагодили приготування других і третіх страв. Подробиці дізнавайтеся із сюжету каналу Т1.