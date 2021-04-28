Днями у «вікні життя» при пологовому відділенні Тернопільської міської лікарні №2 залишили малюка.

Медики одразу оглянули дитину і констатували – здоровий хлопчик, віком до двох тижнів.

Біля дитини також були предмети першої необхідності – одяг і засоби гігієни. Наразі малюкперебуває в пологовому під наглядом медперсоналу. Далі його передадуть під опіку дитбудинку «Малятко» в Тернополі, пишуть Тернополяни.

Як зазначили медики, хлопчик народився доношеним, його вага була понад 3 кілограми. Зараз він потребує підгузок і дитячого харчування. Небайдужі тернополяни можуть приносити допомогу новонародженому до пологового відділення Тернопільської міської лікарні №2.