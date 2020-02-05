4 лютого близько 23 години у «вікні життя», що функціонує при пологовому відділенні другої міської лікарні в обласному центрі, була залишена новонароджена дівчинка. Медичний персонал одразу повідомив про випадок поліцейських.

Зі слів лікарів, які оглянули маля, дівчинці не більше доби, її вага складає 3 кілограми 400 грамів, зріст 52 сантиметри. Дитина здорова. У сірій ковдрі, у яку було замотане маля, також було два памперси та суміш для годування.

За фактом виявлення новонародженої дитини поліцейські ювенальної превенції та представники служби у справах дітей Тернопільської міськради склали акт, повідомляють у поліції.