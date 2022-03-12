У “вікні життя” в Тернополі залишили немовля: друге від початку війни

В суботу, 12 березня, близько 14:30 на лінію «102» надійшло повідомлення від медпрацівника про те, що у «вікні життя», яке облаштоване в приймальному пологовоговому відділенні міської лікарні №2, залишили немовля.

На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи Тернопільського районного управління поліції. Як з’ясувалося, дитині орієнтовно 2 дні, це хлопчик. За словами лікарів, він цілком здоровий.

Відомості по подію правоохоронці внесли в Журнал єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення. Проводиться перевірка.

Зауважимо, що особа, яка підкинула немовля, до кримінальної відповідальності не притягуватиметься.

Нагадаємо, «вікно життя» функціонує у Тернополі цілодобово з 2010 року. Це вже другий випадок у Тернополі від початку введення воєнного стану, коли матір залишає своє немовля в «Вікні життя».