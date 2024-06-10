У Луцьку у відділенні «Нової пошти» на проспекті Соборності пролунав вибух.

Про це сайту новин Луцька і Волині «Конкурент» повідомили читачі.

Звук вибуху почули зранку, 9 червня, біля відділення «Нової пошти» на проспекті Соборності у Луцьку.

Зі слів очевидців, на місці події знаходилася карета «швидкої допомоги», медики надавали допомогу чоловікові.

Як повідомляє «12 канал», з’ясувалося, що лучанин замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати. Отримавши посилку, вирішив оглянути їх на місці – у відділенні «Нової пошти».

Не дотримуючись правил поводження з такими предметами, чоловік випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат. Та вибухнула.

Потерпілому надали медичну допомогу, його здоров’ю нічого не загрожує.

У поліції повідомили, що персонал відділення пошти не постраждав.