20 березня – День весняного рівнодення. Приходить час остаточного переходу до літа. Втім, холодна пора не поспішає прощатися з нашим регіоном. На вихідні очікується чергова хвиля похолодання.

У п’ятницю на Тернопільщині буде тепло, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Втім, місцями ймовірні дощі. А далі йдуть суттєві погодні зміни.

«У суботу-неділю в Україну заходить суттєве похолодання, антициклон Юрген відтискатиме тепло з наших широт, фронти пручатимуться. І в зоні їхніх синоптичних бойових дій сипатиме мокрим снігом, дощем та сильним вітром. Отже, завтра, у День весняного рівнодення в Україні ще переважатиме тепла погода, проте інша повітряна маса поступово розчинятиме сьогоднішнє квітневе тепло. Дощі завтра найбільш ймовірні у західних областях України. Холодна погода триватиме й далі, аж ближче до наступних вихідних повітря почне прогріватися».

Отже, за попередніми прогнозами синоптиків, третя декада березня буде прохолодною. Місцями ймовірні заморозки та мокрий сніг. А поки можна насолоджуватися весняним теплом.

Софія Романська