Верховна Рада 9 скликання створила 5 фракцій і одну депутатську групу у парламенті.

Як пише Українська правда, голова “Слуги народу” Дмитро Разумков зачитав на слух назви всіх фракцій і депутатських груп:

– “Слуга народу”, 254 нардепи, голова фракція – Давид Арахамія;

– “Опозиційна платформа – За життя”, 44 нардепи, співголови фракції – Юрій Бойко і Вадим Рабінович;

– “Європейська солідарність”, 27 нардепів, співголови фракції – Артур Герасимов та Ірина Геращенко;

– ВО “Батьківщина”, 25 нардепів, голова фракції – Юлія Тимошенко;

– “Голос”, 17 нардепів, голова фракції – Сергій Рахманін.

– Депутатська група “За майбутнє”, 23 нардепи, співголови – Віктор Бондар, Тарас Батенко.

Також “Слуга народу”, яка має монобільшість у Раді, планує сформувати коаліцію самостійно.

Деталі: До ВР пройшли 25 нардепів “Євросолідарності”, але пізніше до фракції приєдналися 2 самовисуванців – Олексій Гончаренко та Андрій Лопушанський.

29 серпня самовисуванець Дмитро Лубінець повідомив, що 23 мажоритарники у Раді сформують депутатську групу “За майбутнє”. Згідно з законодавством, така група матиме права фракції.