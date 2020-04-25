Понад триста звернень про порушення зареєстрували правоохоронці цього тижня у Тернополі. 39 подій було пов’язано з порушенням карантинних вимог. Також сталося 14 кримінальних подій, серед яких — крадіжки і грабежі.

Під час Великодніх свят поліцейські зареєстрували сім порушень через богослужіння, вісім стосувалися скупчення людей, – повідомив під час наради оперативного штабу начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк. Також десятьох людей оштрафували через відсутність засобів індивідуального захисту.

“За цей період було зареєстровано 14 кримінальних правопорушень, з яких вісім розкрито по гарячих слідах, шість залишаються нерозкритими, зокрема: 4 крадіжки, 2 хуліганства, один грабіж, 2 тілесних ушкодження, 3 випадки споживання наркотиків. За святкові дні на території міста Тернополя сталося три події, які набули суспільного резонансу. Зокрема, це те хуліганство, вчинене неповнолітнім відносно пенсіонера. Особи, причетні до даного злочину, встановлені. Проводиться досудове розслідування в межах кримінальної справи. Також задокументовано два резонансних підпали: один неподалік вулиці Микулинецької, це підпал смітників. По останньому підпалу особи встановлені, ними виявилися два жителі міста Тернополя 19 — 17 років. Старший вже раніше був судимий за аналогічні злочини, зараз ми перевіряємо їх на причетність до інших підпалів”.

Поліцейські наголошують: під час карантинну у Тернополі побільшало крадіжок в офісах. Відтак підприємцям радять облаштовувати сигналізації, щоб зберегти своє майно.

Софія Романська