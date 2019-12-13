Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на брифінгу.

Мова йде про Петра Кияна (прізвисько “Електрик”), який родом із Заліщиків. Як повідомляють Т1 Новини, йому 33 роки.

Зі сторінки у соціальній мережі Фейсбук видно, що чоловік був у Дебальцевому. Після того, як повернувся із фронту, у столиці вів активне суспільне життя, часто відвідував акції протестів та судові засідання, зокрема, у справі генерала Марченка.

Петра Кияна та ще п’ятьох підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Наразі двоє з них арештовані.

За версією слідства, вони вбили Шеремета з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в країні.

Нагадаємо, вбили журналіста 20 липня 2016 року.