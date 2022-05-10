У важких боях із загарбниками загинув ще один Герой з Тернопільщини

У бою за Україну загинув уродженець села Скородинці Сергій Марущак.

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

“У важких боях українського війська проти московських загарбників загинув уродженець села Скородинці Чортківської громади Сергій Марущак. Протягом останніх років Сергій проживав у Джуринській Слобідці. У нього залишилась дружина та двоє діточок…

Не вистачає слів, щоб передати смуток та біль, який чорним крилом торкнувся не лише сім’ї, а й колег, друзів та усіх , хто знав мужнього і відважного патріота, воїна-захисника Сергія Марущака”, – ідеться у повідомленні.

Чортківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Сергія. Не забудемо про Його подвиг та мужність.

Герої не вмирають!

Вічная пам’ять!