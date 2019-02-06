У в’язницю на Тернопільщині передавали наркотики в упаковці з-під майонезу

06/02/2019 Розмір тексту:

Щоправда, посилка так і не дійшла до адресата, бо працівники установи виконання покарань, що в Чорткові, ретельно перевіривши її вміст, виявили підозрілі згортки в упаковці майонезу.

Повідомлення про виявлення, ймовірно, наркотичних речовин до Чортківського відділу поліції надійшло від співробітників УВП №26. З’ясувалося, 22-річному ув’язненому, який перебуває в ізоляторі за вироком суду про скоєння шахрайства, надійшла посилка. Серед продуктів – майонез «Делікатесний» з двома згортками, обмотаними скотчем. Їхній вміст ще перевірять експерти НДЕКЦ. Візуально це подрібнена речовина рослинного походження.

Як повідомляють у поліції, відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 307 ККУ.