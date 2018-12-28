У в’язницю на Тернопільщині передавали наркотики “Новою поштою”

28/12/2018 0
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Передачу для засудженого за вчинення крадіжок, що перебуває Чортківському УВП, приніс кур’єр “Нової пошти”.

Під час огляду пакунка співробітники установи виявили пакет з двома згортками речовини зеленого кольору, повідомляють у поліції.

Співробітники Чортківського відділу поліції задокументували цей факт і внесли відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 309 ККУ. Речовину зеленого кольору рослинного походження вилучено і направлено на експертизу. Поліцейські встановлюють особу адресата.

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