У в’язницю на Тернопільщині передавали наркотики “Новою поштою”

28/12/2018 Розмір тексту:

Передачу для засудженого за вчинення крадіжок, що перебуває Чортківському УВП, приніс кур’єр “Нової пошти”.

Під час огляду пакунка співробітники установи виявили пакет з двома згортками речовини зеленого кольору, повідомляють у поліції.

Співробітники Чортківського відділу поліції задокументували цей факт і внесли відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 309 ККУ. Речовину зеленого кольору рослинного походження вилучено і направлено на експертизу. Поліцейські встановлюють особу адресата.