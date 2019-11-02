Кримінальне провадження за фактом незаконного пересилання наркотичних засобів розпочали співробітники Чортківського відділу поліції. Пакунок з невідомою речовиною надійшов одному із засуджених.

До правоохоронців звернувся черговий Чортківської установи виконання покарань і повідомив, що одному з ув’язнених надійшла передача і в ній був виявлений підозрілий згорток. Поліцейські встановили: пакунок був призначений 51-річному засудженому, доставку здійснила кур’єрська служба, на передачі не було адреси відправника. У згортку виявили речовину білого кольору ззовні схожу на наркотичний засіб. Речовий доказ вилучено та направлено на експертизу. Поліцейські встановлюють особу відправника.

Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру за статтею 309 ККУ, повідомляють у поліції.